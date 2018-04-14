Пожары могут начаться в Свердловской области из-за сжигания сухой травы

Из-за потепления в Свердловской области могут начаться природные пожары. Так, возгорания уже зафиксированы в Сибири.

Как пишет «Вечерний Екатеринбург», множество природных пожаров в весенний период возникает не только из-за палов травы, но и профилактических отжигов. Многие организации ЖКХ и садоводы начинают сжигать сухую траву.

Работники МЧС призывают руководителей муниципалитетов и граждан сознательно относиться к подобным мероприятиям и не допустить возникновения ЧС. Для этого нужно грамотно организовать работу с предприятиями, собственниками земель и руководителями садоводческих товариществ. А также проводить профилактические мероприятия среди населения.

Стоит также отметить, что во время противопожарного режима запрещены любые действия с открытым огнем. В МЧС для контроля за ситуацией сформированы специальные расчеты, которые будут работать, в том числе, в отдаленных сельских поселениях.