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Пожары могут начаться в Свердловской области из-за сжигания сухой травы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пожары могут начаться в Свердловской области из-за сжигания сухой травы

14 апреля, 14:35Здоровье и экология
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