Рабочая неделя в Нижнем Тагиле начнется с похолодания
14 апреля, 12:05Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Теплые выходные в Нижнем Тагиле сменятся похолоданием до минусовых температур.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщалось ранее, выходные в Нижнем Тагиле будут теплыми и без осадков. Однако в начале недели синоптики обещают похолодание.
В субботу и воскресенье столбик термометра поднимется до +5…+10 градусов.
В понедельник, 16 апреля, ожидается падение ночных температур до -4 градусов. Днем будет не выше 0 градусов.
Во вторник, 17 апреля, днем столбик термометра поднимется до отметки +2 градуса.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей