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Активисты с Урала откроют первый пункт тестирования ВИЧ для всех возрастов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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Активисты с Урала откроют первый пункт тестирования ВИЧ для всех возрастов

Сегодня, 10:24Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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