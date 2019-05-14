Активисты с Урала откроют первый пункт тестирования ВИЧ для всех возрастов
Сегодня, 10:24Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Санкт-Петербурге 17 мая состоится открытие пункта тестирования на ВИЧ для всех возрастов, в мероприятии примут участие активисты из Екатеринбурга, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Кроме активистов из Екатеринбурга в открытии низкопорогового пункта тестирования на ВИЧ примет участие певец Стас Пьеха. Он приглашен дать старт выставке «ВИЧ без страха и упрека». На мероприятии появятся представители организации «Новая жизнь» из Екатеринбурга, занимающиеся реализацией программы борьбы со СПИДом среди населения, наиболее подверженного заражению ВИЧ-инфекцией.
Уникальность петербургского пункта в том, что он готов принять граждан всех возрастов. Например, там есть комната для детей, где ВИЧ-инфицированные родители смогут доверить своего ребенка педагогам, чтобы съездить на прием в Центр СПИДа. Также будут открыты группы помощи для тинейджеров и группы для людей старше 50 лет.
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