Активисты с Урала откроют первый пункт тестирования ВИЧ для всех возрастов

Кроме активистов из Екатеринбурга в открытии низкопорогового пункта тестирования на ВИЧ примет участие певец Стас Пьеха. Он приглашен дать старт выставке «ВИЧ без страха и упрека». На мероприятии появятся представители организации «Новая жизнь» из Екатеринбурга, занимающиеся реализацией программы борьбы со СПИДом среди населения, наиболее подверженного заражению ВИЧ-инфекцией.

Уникальность петербургского пункта в том, что он готов принять граждан всех возрастов. Например, там есть комната для детей, где ВИЧ-инфицированные родители смогут доверить своего ребенка педагогам, чтобы съездить на прием в Центр СПИДа. Также будут открыты группы помощи для тинейджеров и группы для людей старше 50 лет.