Нижний Тагил был отмечен грамотой от администрации Президента за проведение 2199 субботников

Нижний Тагил не остался в стороне. Так, с 22 апреля по 22 мая на территории города около 27 тысяч тагильчан участвовали в 2199 субботниках. От мусора были очищены берега водоемов, зоны отдыха, парки и скверы. Было вывезено 12,3 тысяч кубометров отходов.