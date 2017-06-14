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Нижний Тагил был отмечен грамотой от администрации Президента за проведение 2199 субботников
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижний Тагил был отмечен грамотой от администрации Президента за проведение 2199 субботников

14 июня 2017, 08:30Здоровье и экология
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