Нижний Тагил и другие города с заводами Евраза вошли в топ самых опасных для экологии

Рейтинг был составлен на основании количественного показателя выбросов углерода в окружающую среду.

Самые неблагоприятные условия жизни наблюдаются в городах, где есть промышленные производства, в том числе Нижний Тагил, который вошел в «майский указ» об улучшении экологии Владимира Путина.

Среди Российских городов на первом месте стоит Москва.

Далее расположились: Нижний Тагил – 101 место, Кемерово – 460 место, Новокузнецк – 479 место. В этих городах присутствуют предприятия международной вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компании «Евраз-Холдинг».

Исследователи предлагают использовать источники возобновляемой энергии как один из способов решения проблемы, сообщает «Экология Регионов».