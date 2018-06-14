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Нижний Тагил и другие города с заводами Евраза вошли в топ самых опасных для экологии
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Нижний Тагил и другие города с заводами Евраза вошли в топ самых опасных для экологии

14 июня, 09:35Здоровье и экология
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