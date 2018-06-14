Нижний Тагил и другие города с заводами Евраза вошли в топ самых опасных для экологии
14 июня, 09:35Здоровье и экология
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Создатели «Глобальной сети экологической безопасности планеты» составили рейтинг пятисот самых опасных для экологии Земли мест. В число топ-500 самых опасных мест на планете вошел город Нижний Тагил, градообразующим предприятием которого является Евраз-НТМК.
Сюжеты: Нижний Тагил
Рейтинг был составлен на основании количественного показателя выбросов углерода в окружающую среду.
Самые неблагоприятные условия жизни наблюдаются в городах, где есть промышленные производства, в том числе Нижний Тагил, который вошел в «майский указ» об улучшении экологии Владимира Путина.
Среди Российских городов на первом месте стоит Москва.
Далее расположились: Нижний Тагил – 101 место, Кемерово – 460 место, Новокузнецк – 479 место. В этих городах присутствуют предприятия международной вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компании «Евраз-Холдинг».
Исследователи предлагают использовать источники возобновляемой энергии как один из способов решения проблемы, сообщает «Экология Регионов».
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