Похолодание ожидает тагильчан к концу недели
14 июня, 10:00Здоровье и экология
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В Нижний Тагил к концу недели после незначительного потепления вновь испортится погода. Вместе с тем на Среднем Урале прогнозируются дожди и грозы, а также усиление ветра.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно прогнозу Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 14 июня в Свердловской области будет в среднем 18 градусов тепла. Пройдут дожди и в некоторых районах Среднего Урала – грозы. Ветер будет южным, порывы могут достигать до 20 метров в секунду.
К пятнице погода ухудшится: днём будет около 14 градусов по шкале Цельсия. Ветер сменится на северо-западный, а порывы усилятся до 23 метров в секунду, передаёт издание Znak.com.
Согласно наблюдениям уральских синоптиков, летняя погода в Свердловской области опаздывает в среднем на десять дней. Настоящее потепление в регионе ожидается во второй половине июня.
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