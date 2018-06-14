Похолодание ожидает тагильчан к концу недели

Согласно прогнозу Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 14 июня в Свердловской области будет в среднем 18 градусов тепла. Пройдут дожди и в некоторых районах Среднего Урала – грозы. Ветер будет южным, порывы могут достигать до 20 метров в секунду.

К пятнице погода ухудшится: днём будет около 14 градусов по шкале Цельсия. Ветер сменится на северо-западный, а порывы усилятся до 23 метров в секунду, передаёт издание Znak.com.

Согласно наблюдениям уральских синоптиков, летняя погода в Свердловской области опаздывает в среднем на десять дней. Настоящее потепление в регионе ожидается во второй половине июня.