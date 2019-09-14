Одна из школ Первоуральска закрыта на карантин из-за энтеровирусной инфекции
Сегодня, 18:26Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Школа №15 в Первоуральске закрыта на карантин из-за подозрений на менингит. Пять учеников за три дня были госпитализированы в местную больницу, сообщают «Городские вести.ру».
Однако, по словам специалистов Роспотребнадзора, первоначальный диагноз не подтвердился. У детей обнаружена энтеровирусная инфекция. Как отмечают врачи, у болезней схожие симптомы – сыпь, головные боли.
Сейчас в школе ежедневно проводят санобработку. Карантин продлится до 22 сентября. Школьники обучаются дистанционно.
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