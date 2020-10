В Российской Федерации поставлен новый рекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки, сообщает оперштаб Свердловской области.

Показатель начал расти с конца августа и достиг 14 231 заболевших. Выписали из больниц 7 920 пациентов. Общее количество выявленных случаев коронавируса в стране составило 1 340 409 человек. От инфекции скончались 239 пациентов за сутки, а за период пандемии зафиксировано 23 205 случаев смертельного исхода.

