Синоптики предупредили тагильчан об ухудшении погоды

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По данным Уральского УГМС в Нижнем Тагиле 15 ноября ожидается ухудшение погоды.
Сюжеты: Нижний Тагил
Местами в Свердловской области ожидаются сильный снег, на севере региона возможен очень сильный снег, также не исключено образование снежных заносов.
Напомним, ранее синоптики предупреждали тагильчан о заморозках и гололеде. В ночь с 13 на 14 ноября в Нижнем Тагиле температура воздуха опускалась до -15 градусов.
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