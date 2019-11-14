Синоптики предупредили тагильчан об ухудшении погоды

Местами в Свердловской области ожидаются сильный снег, на севере региона возможен очень сильный снег, также не исключено образование снежных заносов.

Напомним, ранее синоптики предупреждали тагильчан о заморозках и гололеде. В ночь с 13 на 14 ноября в Нижнем Тагиле температура воздуха опускалась до -15 градусов.