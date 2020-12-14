«Коронация» в толпе: что происходит с очередями в учреждениях Нижнего Тагила

В приемные дни очередь скапливается примерно по 50 человек. Все толпятся в одном коридоре перед дверью в канцелярию, туда запускают по одному человеку. Многие стоят на лестнице и площадке за ней. Чтобы попасть туда я приезжала раз шесть. Люди ругаются, люди не могут понять каким образом получить хоть какую-то информацию. Сотрудники отделения говорят, смотрите на сайте, но там ничего нет. Можно лишь посмотреть данные по должнику.