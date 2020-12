«Коронация» в толпе: что происходит с очередями в учреждениях Нижнего Тагила

Проводить время в очереди не любит никто, однако пандемия коронавируса подкинула в неприятное времяпровождение еще и долю опасности. Очереди в поликлиниках, банках, отделениях почты, госучреждениях стали потенциальными очагами инфекции. Почему так происходит и кто виноват, разбиралось TagilCity.ru.

Больше всего своими очередями прославились поликлиники города. Наиболее остро проблема с многочасовым ожиданием приема проявилась именно во вторую волну коронавируса, когда к нему присоединились другие сезонные инфекции. Если в период весенней самоизоляции поликлиники не чувствовали огромной нагрузки из-за сравнительно небольшой заболеваемости и отмены всех плановых осмотров, то сейчас пандемия обрушила на них всю свою мощь. В очередях смешиваются все — здоровые, больные и те, кто пока не подозревает, что болен «ковидом». В узких коридорах поликлиник не всегда возможно держать социальную дистанцию, а рециркуляторы не дают стопроцентной гарантии защиты от инфекции. Жители Нижнего Тагила рассказали об очередях по 50 человек в поликлиниках Те, кто посещают поликлинику для плановых исследований или анализов, рискуют выйти из нее прямо на больничный. Ведь посетители поликлиник — далеко не только больные. Например, среди ожидающих у кабинета флюорографии можно встретить студентов, проходящих медкомиссию. С такой проблемой столкнулась тагильчанка по имени Юлия, когда ее сыну, который учится в одном из колледжей города, нужно было пройти флюорографию для практики. По началу она не хотела отпускать его из-за риска заразиться коронавирусом. Однако студенту из-за отсутствия осмотра грозил недопуск к занятиям, и Юлия смирилась с неизбежностью посещения поликлиники. Сначала я решила съездить сама в поликлинику и узнать все нюансы. На мой вопрос у окна регистратуры, имеется ли отдельный кабинет или специально отведенное время для профосмотров, мне ответили: «Нет, конечно! Девушка, это поликлиника! Все идут вместе!».рассказала редакции Юлия. Журналист TagilCity.ru лично посетил поликлинику на улице Окунева утром в будний день. Больше всего людей скопилось на прием к терапевтам. Из-за высокого потока пациентов к терапевтам талоны можно получить лишь через одну-две недели. Поэтому в кабинеты к врачам выстраиваются очереди из пациентов с талонами и без них. Я пришел за закрытием больничного после того, как переболел коронавирусом. Талонов уже не было, я был первым, с 8 утра я прождал приема до 11 часов,рассказал тагильчанин Алексей. Очереди в поликлинике на улице Окунева Photo: TagilCity.ru Жительница Вагонки, госпитализированная ранее в тяжелом состоянии в ЦГБ № 1, также рассказала о многочасовом нахождении в очереди. После выписки из больницы для продления больничного листа тагильчанку направили к терапевту. Талонов не было, но для продления больничного пришлось идти и ждать в очереди. Я пришла около 10 утра, а вышла из поликлиники в начале пятого. Шесть часов — сначала в очереди к терапевту, потом на комиссию,говорит пенсионерка с Вагонки. Женщина еще не сдавала повторный анализ, поэтому у нее нет подтвержденного отрицательного анализа на коронавирус. При этом она находилась в общей очереди и пользовалась общим гардеробом. В пресс-службе ЦГБ № 1 редакции TagilCity.ru сообщили, что работа по разделению потоков в поликлинике все же ведется. В кабинетах 411 и 325, работающих ежедневно с 8.00 до 15.50, принимают пациентов с хроническими заболеваниями и выписывают рецепты. В остальных кабинетах принимают людей с признаками ОРВИ, но без температуры. Если произошло так, что пациент пришёл в поликлинику с температурой, его направляют в кабинет неотложной помощи на первом этаже (кабинет 104). Просьба пациентам с признаки ОРВИ и повышенной температурой тела, осуществлять вызов врача на дом,сообщили в пресс-службе ЦГБ № 1. Сдача анализов и прием узких специалистов проводится по записи. Кроме того, в связи с эпидемиологической обстановкой прекращено проведение водительских и оружейных медицинских комиссий. Еще одним местом потенциальной опасности заражения становятся очереди в государственных учреждениях. Они также были закрыты во время самоизоляции, и работа с гражданами велась удаленно. Сейчас все вопросы вновь решаются в очной форме, и люди скапливаются в огромные очереди. Например, в отделениях Федеральной службы судебных приставов, где, надо отметить, прием граждан ведется только по вторникам и четвергам. Очереди в ФССП на улице Огаркова Photo: Группа "Черный список Тагила" во "Вконтакте" Об опыте походов к приставам в отделение на улице Огаркова редакции TagilCity.ru рассказала жительница города по имени Ирина: В приемные дни очередь скапливается примерно по 50 человек. Все толпятся в одном коридоре перед дверью в канцелярию, туда запускают по одному человеку. Многие стоят на лестнице и площадке за ней. Чтобы попасть туда я приезжала раз шесть. Люди ругаются, люди не могут понять каким образом получить хоть какую-то информацию. Сотрудники отделения говорят, смотрите на сайте, но там ничего нет. Можно лишь посмотреть данные по должнику. TagilCity.ru решило обратиться в пресс-службу УФССП с вопросом, можно ли на время пандемии увеличить количество приемных дней в неделю во избежании скапливания очередей. Либо организовать удаленную подачу документов. Однако на момент публикации материала официальный комментарий получен не был. Еще одним местом, где периодически скапливаются очереди, стали отделения «Почты России». Ведь помимо получения и отправки посылок там принимают платежи за коммунальные услуги. Именно поэтому в очереди бывает много пенсионеров, которые входят в группу риска заражения коронавирусом. Простояла на почте почти час, чтобы получить посылку. Работало одно окно, там и платежи и получение, и отправка. К окну пускают по одному человеку, остальные толпятся в коридорчике. Много пожилых людей было. Попросили открыть еще одно окно, нам сказали, что сотрудников не хватает, якобы большинство на больничном,рассказала TagilCity.ru тагильчанка по имени Екатерина. В пресс-службе свердловского отделения «Почты России» подтвердили, что проблемы с очередями периодически возникают, но их стараются решить как можно оперативнее. Сейчас все почтовые отделения Нижнего Тагила работают в обычном режиме. Начальники почтовых отделений контролируют поток клиентов и при появлении очереди лично подключаются. Если скапливается большая очередь, с которой сотрудники не могут справиться своими силами, помогает мобильная бригада почтамта,сообщили редакции в пресс-службе. Умереть за «Икею»: в Екатеринбурге около ТЦ «Мега» выстроилась гигантская очередь Также жителям Нижнего Тагила посоветовали пользоваться сервисом предварительной записи и выбирать по возможности наименее загруженные часы — с 12.00 до 16.00. Однако иногда причиной огромной очереди становятся сами люди в погоне за своими желаниями и потребностями. Например, 12 декабря в Екатеринбурге возле ТЦ «Мега» образовалась толпа из желающих попасть в «Икею» перед приближающимся Новым годом. В связи с ограничениями, принятыми из-за пандемии коронавируса, горожане дожидались на улице, пока им разрешат попасть в торговый центр. Разделение потоков в медучреждениях, увеличение приемных часов и дней в госучреждениях, переход на удаленное обслуживание — все это в Нижнем Тагиле не реализовано в полной мере даже ко второй волне коронавируса. Но ответственность также лежит и на самих жителях. Специалисты советуют тагильчанам перед посещением любых учреждений изучить сайты и определить, можно ли удаленно получить какую-то информацию или услугу, чтобы не подвергать себя риску заражения и не повышать нагрузку на и так не прохлаждающихся работников.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter