За сутки в Нижнем Тагиле выявили 24 новых случая COVID-19, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

За все время пандемии в городе было зарегистрировано 3262 заболевших тагильчанина. В Свердловской области за сутки выявили 397 случаев COVID-19. С начала пандемии зафиксировали 51 757 заболевших. 600 госпитализированных — в тяжелом состоянии, 348 из них находятся в реанимации. За сутки выписали 401 человека, всего выздоровел 44 031 тагильчанин. Всего в регионе зафиксировано 1230 летальных случаев, из них 17 за сутки.

