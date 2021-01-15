Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 15 января

Прибор показал содержание в атмосфере диоксида азота в размере 0,2 мг/м3, такой показатель равняется разовой предельно допустимой концентрации и не превышает ее. Показатели остальных загрязнителей, формальдегида, сероводорода, синильной кислоты и диоксида серы, остались нулевыми.
Замеры проходили при температуре воздуха -14 градусов, юго-восточном ветре со скоростью четыре метра в секунду и низкой облачности.
Напомним, по данным Росгидромета, в Нижнем Тагиле относительно 2018 года на 50% увеличилась концентрация бензапирена. Также на 18% увеличился уровень запыленности города за 2015–2019 годы.