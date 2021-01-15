Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 15 января

Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 15 января

Сегодня, 17:24Здоровье и экологияАнна ГригорьеваPhoto: TagilCity.ru
15 января при замерах воздуха на наличие пяти загрязняющих веществ в районе железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле показатели газоанализатора не превысили разовую ПДК.

Прибор показал содержание в атмосфере диоксида азота в размере 0,2 мг/м3, такой показатель равняется разовой предельно допустимой концентрации и не превышает ее. Показатели остальных загрязнителей, формальдегида, сероводорода, синильной кислоты и диоксида серы, остались нулевыми.

Замеры проходили при температуре воздуха -14 градусов, юго-восточном ветре со скоростью четыре метра в секунду и низкой облачности.

Напомним, по данным Росгидромета, в Нижнем Тагиле относительно 2018 года на 50% увеличилась концентрация бензапирена. Также на 18% увеличился уровень запыленности города за 2015–2019 годы.

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