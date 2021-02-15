В Нижнем Тагиле за сутки зафиксировано 14 случаев COVID-19

В Нижнем Тагиле за сутки зафиксировано 14 случаев COVID-19

Сегодня, 13:16Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
За минувшие сутки в Нижнем Тагиле выявлено 14 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

За все время эпидемии в городе зарегистрировано 4 518 тагильчан, заболевших новой коронавирусной инфекцией.

В Свердловской области за прошедшие 24 часа выявлено 263 случая заражения COVID-19, общее количество заболевших — 75 027 человек. 313 свердловчан находятся в тяжелом состоянии, 132 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. с 12 по 13 февраля из больниц выписано 274 человека, за все время выздоровело 67 854 жителя региона. За сутки от инфекции скончалось 10 пациентов, всего с начала пандемии зарегистрирован 2 231 летальный случай.

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