COVID-19 подтвержден за сутки у 16 жителей Нижнего Тагила

COVID-19 подтвержден за сутки у 16 жителей Нижнего Тагила

Сегодня, 14:27Здоровье и экологияФото: pixabay.com
16 случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в Нижнем Тагиле, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

С начала эпидемии в Нижнем Тагиле выявлено 4 926 случаев инфицирования.

В Свердловской области в период пандемии зарегистрировано 80 153 случая заболевания COVID-19, из них 171 — за минувшие 24 часа.

Из больниц региона выписали по выздоровлению 182 пациента. Общее количество вылечившихся от инфекции достигло 73 298 человек.

288 человек в больницах Среднего Урала находятся в тяжелом состоянии. 109 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее количество летальных случаев в Свердловской области составило 2 541 человек. За период с 14 по 15 марта от COVID-19 скончались девять заразившихся.

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