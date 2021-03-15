COVID-19 подтвержден за сутки у 16 жителей Нижнего Тагила

С начала эпидемии в Нижнем Тагиле выявлено 4 926 случаев инфицирования.
В Свердловской области в период пандемии зарегистрировано 80 153 случая заболевания COVID-19, из них 171 — за минувшие 24 часа.
Из больниц региона выписали по выздоровлению 182 пациента. Общее количество вылечившихся от инфекции достигло 73 298 человек.
288 человек в больницах Среднего Урала находятся в тяжелом состоянии. 109 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.
Общее количество летальных случаев в Свердловской области составило 2 541 человек. За период с 14 по 15 марта от COVID-19 скончались девять заразившихся.