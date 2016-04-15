В Свердловской области свирепствует сальмонеллез
15 апреля 2016, 16:45Здоровье и экологияТимофей Данилов
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Свердловские специалисты Роспотребнадзора обеспокоены вспышкой заболеваемости кишечной инфекцией в регионе.
За три месяца слегли с сальмонеллезом почти 500 свердловчан. Количество заболевших в 1,7 раза больше, чем в 2015 году и в 1,5 раза выше среднего многолетнего уровня.
Случаи заражения опасной инфекцией чаще всего регистрируют в Невьянском, Полевском, Серовском, Верхнесалдинском и Шалинском городских округах, а также в Краснотурьинске, Верхнем Тагиле, Верх-Нейвинске и в Таборах.
В группе риска – малыши до 2-х лет, которые ходят в детские сады. Именно они чаще всего заражаются сальмонеллезом. Чуть меньше – малыши до 2-х лет, которые не посещают детсады, а также дети младше 6-ти лет.
В целях безопасности, санврачи рекомендуют свердловчанам:
- в холодильнике сырую продукцию хранить отдельно от готовой. Это касается и так называемого товарного соседства: при покупках в магазине готовые продукты складывайте в одни пакеты, а полуфабрикаты, сырую продукцию и яйца – в другие;
- тщательно прожаривать куриные яйца, промывать фрукты и овощи;
- следить за сроком годности сырой продукции;
- иметь разный разделочный инвентарь для разделки сырого мяса и готовой продукции;
- не покупать готовую продукцию [куры-гриль, хот-доги, салаты, торты, креветки- прим.ред.] в сомнительных ларьках и киосках.
И, конечно же, «вечное» правило: мойте руки перед едой.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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