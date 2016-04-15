В Свердловской области свирепствует сальмонеллез

За три месяца слегли с сальмонеллезом почти 500 свердловчан. Количество заболевших в 1,7 раза больше, чем в 2015 году и в 1,5 раза выше среднего многолетнего уровня.

Случаи заражения опасной инфекцией чаще всего регистрируют в Невьянском, Полевском, Серовском, Верхнесалдинском и Шалинском городских округах, а также в Краснотурьинске, Верхнем Тагиле, Верх-Нейвинске и в Таборах.

В группе риска – малыши до 2-х лет, которые ходят в детские сады. Именно они чаще всего заражаются сальмонеллезом. Чуть меньше – малыши до 2-х лет, которые не посещают детсады, а также дети младше 6-ти лет.

В целях безопасности, санврачи рекомендуют свердловчанам:

в холодильнике сырую продукцию хранить отдельно от готовой. Это касается и так называемого товарного соседства: при покупках в магазине готовые продукты складывайте в одни пакеты, а полуфабрикаты, сырую продукцию и яйца – в другие;

тщательно прожаривать куриные яйца, промывать фрукты и овощи;

следить за сроком годности сырой продукции;

иметь разный разделочный инвентарь для разделки сырого мяса и готовой продукции;

не покупать готовую продукцию [куры-гриль, хот-доги, салаты, торты, креветки- прим.ред.] в сомнительных ларьках и киосках.

И, конечно же, «вечное» правило: мойте руки перед едой.