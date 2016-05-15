Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В Нижнем Тагиле с 13 мая принимаются заявки в детские оздоровительные лагеря на вторую смену
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

В Нижнем Тагиле с 13 мая принимаются заявки в детские оздоровительные лагеря на вторую смену

15 мая 2016, 15:12Здоровье и экологияМарина
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»