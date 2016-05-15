В Нижнем Тагиле с 13 мая принимаются заявки в детские оздоровительные лагеря на вторую смену
15 мая 2016, 15:12Здоровье и экологияМарина
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У тагильчан есть возможность заполнить заявление в одном из многофункциональных центров города. Также заявку можно оформить в интернете на сайте госуслуг.
Сюжеты: Нижний Тагил
Срок подачи заявлений на вторую смену с 13 по 17 мая. Время работы пунктов приема заявлений с 8:00 до 20:00.
При оформлении заявки нужно предоставить следующие документы (и их копии):
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка – если ему уже исполнилось 14 лет;
- справку с места работы родителя/законного представителя;
- документы, подтверждающие право получить бесплатную путевку;
- медицинскую справку – при оформлении путевки в санаторий.
Подать заявления на третью смену в
© Марина Шмакова, TagilCity.ru
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