Несанкционированная свалка обнаружена на берегу реки Руш в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Мы туда иногда ездим гулять и вот увидели такое свинство рассказала о своей находке тагильчанка.

Сошёл снег, и во многих местах Нижнего Тагила стали видны несанкционированные свалки. Одна из таких находится на берегу Нижнетагильского пруда.

Редакция TagilCity.ru узнала, какие действия стоит предпринимать в случае обнаружения несанкционированных скоплений мусора.

Оставить заявку можно в разделе «Городской контроль» на официальном сайте Нижнего Тагила, а также в разделе «Обращения граждан» с обязательной привязкой к местности пояснили в администрации города.

Указанное местоположение будет сравнено с уже существующим перечнем несанкционированных свалок. По этому списку будет производится устранение замусоренности городских территорий.

В ходе объездов будет составлен общий перечень скоплений мусора для включения проблемного места в городские контракты сообщила специалист Управления городским хозяйством.

Обращение об этой свалке неравнодушная тагильчанка разместила на официальном сайте Нижнего Тагила.