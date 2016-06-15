На время ЧМ-2018 в Екатеринбурге установят более сотни мобильных туалетов
15 июня 2016, 14:50Здоровье и экология
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Вопрос о том, где на время Чемпионата мира по футболу расставить туалетные кабины, обсуждался накануне в администрации Екатеринбурга. На 2018 год запланировано закупить более ста мобильных кабин.
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Сотня кабин расположится в фан-зоне в парке имени Маяковского, другие появятся на перехватывающих парковках, в местах массового скопления туристов и в центре города. Сообщается, что на каждой из вышеперечисленных площадок будут установлены кабины для людей с ограниченными возможностями здоровья. Заместитель главы Екатеринбурга по благоустройству Евгений Липович поручил провести встречу с маломобильной группой населения, чтобы учесть все пожелания инвалидов.
Закупленные туалеты будут использоваться и после мундиаля – они заменят старые, сообщают в администрации города.
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