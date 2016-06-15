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На время ЧМ-2018 в Екатеринбурге установят более сотни мобильных туалетов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На время ЧМ-2018 в Екатеринбурге установят более сотни мобильных туалетов

15 июня 2016, 14:50Здоровье и экология
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