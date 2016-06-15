На время ЧМ-2018 в Екатеринбурге установят более сотни мобильных туалетов

Сотня кабин расположится в фан-зоне в парке имени Маяковского, другие появятся на перехватывающих парковках, в местах массового скопления туристов и в центре города. Сообщается, что на каждой из вышеперечисленных площадок будут установлены кабины для людей с ограниченными возможностями здоровья. Заместитель главы Екатеринбурга по благоустройству Евгений Липович поручил провести встречу с маломобильной группой населения, чтобы учесть все пожелания инвалидов.