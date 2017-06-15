170 тысяч рублей штрафа было выписано вузу Екатеринбурга за нарушения в столовой

Выяснилось, что на предприятии питания нарушены условия хранения и транспортировки продукции. Не соблюдена оптимальная температура для хранения продуктов. Кроме того, сотрудники столовой не проходят регулярные медицинские осмотры и не имеют обязательных прививок.