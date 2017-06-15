Теплые, но дождливые выходные ожидаются в Нижнем Тагиле
15 июня 2017, 15:00Здоровье и экология
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Гидрометцентр Урала сделал прогноз на ближайшие выходные.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам синоптиков, тагильчан ждет теплая, но дождливая погода.
Так, в пятницу и субботу ожидается +24…+29 градусов. В воскресенье столбик термометра чуть опустится - до отметки +20…+25 градусов.
Все выходные ожидаются грозовые дожди, ветер – 15-17 м/с.
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