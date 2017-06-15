Управляющие компании не торопятся благоустраивать дворы Нижнего Тагила после урагана (ФОТО)

Палка диаметром в 25 сантиметров торчит из кровли дома прямо над моим диваном в гостиной. Там, где всю жизнь стояла наша машина, лежит пятиметровая ветка. Единственный проход во двор завален ветками. К 13 июня мы уже подали несколько заявок на уборку и в конце концов сами всё попилили. Осталось только это вывезти и «залечить» крышу. Нет сил ждать, когда нас зальёт окончательно. Дерево в крыше самостоятельно убрать мы так и не смогли пожаловалась тагильчанка.

Сроки на устранение последствий урагана складываются из приоритетности.

Мы ставим задачу в течение недели основные последствия практически ликвидировать. Ну и благоустройство мы будем восстанавливать параллельно отметил мэр города Сергей Носов во время совместной поездки с Евгением Куйвашевым по пострадавшим от стихии объектам Нижнего Тагила.

В управляющей компании «Теплотехник» сообщили, что все последствия ураганного ветра должны быть устранены к 1 августа в порядке очерёдности.

В первую очередь дома с катастрофическими повреждениями крыш и гостевые маршруты. Далее –всё остальное. Сейчас все силы брошены на аварийные дома, а облагораживание придомовых территорий уже во вторую очередь пояснили в управляющей компании.

На распил упавших деревьев подано 133 заявки в УК «Теплотехник». Их выполнением занимаются 12 человек.

В других управляющих компаниях работает примерно аналогичное количество сотрудников сообщили в УК «Теплотехник».

Возник вопрос и о кронировании тополей.

Несколько раз, боясь за свои головы и головы детей, собирали подписи для кронирование этих бестолковых тополей. На данный момент они выше четырёхэтажного дома пожаловалась жительница дома на Вые.

Выяснилось, что это услуга предоставляется не бесплатно.

Кронирование – платная услуга и заявка на неё согласовывается со старшим по дому. Это связано с тем, что часы работы вышки должны оплачиваться из средств дома. Однако никаких заявок на кронирование деревьев из указанного дома не поступало пояснили в управляющей компании.

Также добавили, что дом находится «в минусе», то есть в нём много должников. Это осложняет наём дополнительных рабочих бригад для более оперативного решения проблемы.

Неубранные после урагана деревья всё еще есть практически во всех районах города

Завалена сломанными ветками тополей территория между домами № 36 и № 38 на улице Газетной рассказывают местные жители.

Последствия урагана остались и на Красном Камне.

На повороте с улицы Красной на улицу Карла Либнехта во время урагана крупный тополь наклонился на соседний: возможно падение заметили жители Красного Камня.

С аналогичной проблемой столкнулись и на Вагонке.

После урагана в кронах 20 метровых тополей застряли сломанные, очень большие и толстые ветки. Под ними находиться вход в 1 подъезд и пешеходная дорожка. Во время сильного ветра ветки падают. За последний месяц уже были повреждены несколько автомобилей сообщают тагильчане.

В посёлке Северный на ребёнка упала надломленная ветка. В этот момент он ехал на велосипеде. Мальчик получил травму черепа и оказался в реанимации.

Работы по устранению последствий урагана продолжаются. Заявку на уборку можно передать в свою управляющую компанию и ожидать проведения работ.