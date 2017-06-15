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Управляющие компании не торопятся благоустраивать дворы Нижнего Тагила после урагана (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Управляющие компании не торопятся благоустраивать дворы Нижнего Тагила после урагана (ФОТО)

15 июня 2017, 17:25Здоровье и экологияЕкатерина Малых
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