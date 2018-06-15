ГК «Хороший вкус» загрязнила свиными фекалиями десятки га посевных под Нижним Тагилом
Недалеко от села Малая Лая в Горноуральском городском округе десятки гектаров посевных полей засыпаны отходами животноводства.
Россельхознадзор организовал проверку состава почвы по факту химического загрязнения посевных в Горноуральском городском округе свинокомплексом ГК «Хороший вкус». В результате экспертизы выявлено, что на земельных участках вблизи села Малая Лая в Свердловской области вследствие удобрения органическими отходами превышена допустимая концентрация нитратного азота, меди и цинка.
Юридическому лицу предписано устранить нарушение на основании протокола об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ («Уничтожение плодородного слоя почвы»), сообщает «Новый день». В случае уклонения от устранения последствий загрязнения организации будет назначен штраф в размере от 40 до 80 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Напомним, что ранее агрокомплекс «Горноуральский», в состав которого входит ГК «Хороший вкус», был оштрафован на 2 млн рублей за загрязнение почвы земельных участков свиными фекалиями.
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