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ГК «Хороший вкус» загрязнила свиными фекалиями десятки га посевных под Нижним Тагилом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ГК «Хороший вкус» загрязнила свиными фекалиями десятки га посевных под Нижним Тагилом

15 июня, 22:50Здоровье и экология
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