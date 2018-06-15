ГК «Хороший вкус» загрязнила свиными фекалиями десятки га посевных под Нижним Тагилом

Россельхознадзор организовал проверку состава почвы по факту химического загрязнения посевных в Горноуральском городском округе свинокомплексом ГК «Хороший вкус». В результате экспертизы выявлено, что на земельных участках вблизи села Малая Лая в Свердловской области вследствие удобрения органическими отходами превышена допустимая концентрация нитратного азота, меди и цинка.

Юридическому лицу предписано устранить нарушение на основании протокола об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ («Уничтожение плодородного слоя почвы»), сообщает «Новый день». В случае уклонения от устранения последствий загрязнения организации будет назначен штраф в размере от 40 до 80 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.