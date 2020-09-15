Можно, но не всем. В поликлиниках Нижнего Тагила возобновляются диспансеризации детей

По словам главного врача ДГБ Нижнего Тагила Дмитрия Клейменова, в первом случае профилактические осмотры не прекращались и действовали с начала ограничений по коронавирусу. По направлению участкового врача дети проходят осмотр у специалистов — неврологов, хирургов, гастроэнтерологов и других. Диспансеризация же здоровых детей началась с осени, но пока не для всех.