Можно, но не всем. В поликлиниках Нижнего Тагила возобновляются диспансеризации детей

Можно, но не всем. В поликлиниках Нижнего Тагила возобновляются диспансеризации детей

Сегодня, 10:09Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
Детские поликлиники Нижнего Тагила начинают возвращаться к «докоронавирусному» режиму работы. С начала сентября возобновилась диспансеризация, однако не для всех категорий детей. В каком режиме она проходит сейчас, TagilCity.ru рассказали в Детской городской больнице.

Основными задачами диспансеризации детей являются своевременное выявление заболеваний, предупреждение осложнений и рецидивов болезней, а также устранение причин, которые способствуют возникновению и распространению заболеваний.

Диспансеризация осуществляется в двух направлениях. Первое — осмотр детей с хроническими заболеваниями для оказания всесторонней помощи и реабилитации. Второе — осмотр несовершеннолетних для мониторинга состояния их здоровья и предупреждения болезней.

По словам главного врача ДГБ Нижнего Тагила Дмитрия Клейменова, в первом случае профилактические осмотры не прекращались и действовали с начала ограничений по коронавирусу. По направлению участкового врача дети проходят осмотр у специалистов — неврологов, хирургов, гастроэнтерологов и других. Диспансеризация же здоровых детей началась с осени, но пока не для всех.

Министерством здравоохранения разрешена диспансеризация детей-сирот, которые находятся в детских домах, и опекаемых детей. Она разрешена с сентября, поэтому осмотры уже начались. Дети-сироты осматриваются на месте прибывания или приходят в поликлинику. Опекаемые дети для осмотра также посещают медицинские учреждения. При этом соблюдаются все санитарно-эпидемиологические мероприятия,рассказал главный врач ДГБ Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов.

Photo:pixabay.com

В диспансеризацию данной категории детей входит осмотр педиатра, невролога, офтальмолога, хирурга, отоларинголога, психиатра, стоматолога. Кроме того, дети сдают анализы крови, мочи, кардиограмму, а с 15 лет флюорографию.

Следующим этапом возвращения работы детских поликлиник к обычному режиму станут профилактические осмотры обычных детей. Как пояснили в ДГБ, для этого нужен приказ губернатора Свердловской области и регионального Министерства здравоохранения. Согласно этим документам, будет разработана структура и график прохождения диспансеризаций.

Ранее в ДГБ рассказали, что пока в поликлиниках сохраняется режим ограничений, но некоторые услуги уже доступны. Например, возобновлен прием педиатрами здоровых и больных детей. Однако маленькие пациенты с острыми заболеваниями пока обслуживаются на дому. Дни здоровых детей остались прежними — вторник и четверг.

Также работу начали узкие специалисты. Записаться к ним можно только по направлению участкового врача в регистратуре поликлиники. Электронная запись пока закрыта.

Продолжают работу и прививочные кабинеты. Вакцинация проводится согласно прививочному графику каждого ребенка, а неорганизованных детей участковый педиатр вызывает сам.

Справки об эпидблагополучии, которые нужны для посещения детских садов, выдаются в специально отведенных кабинетах или на участке.

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