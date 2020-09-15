В Свердловской области выявлено 124 новых случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки заболели коронавирусом 5 529 жителей в 84 регионах, всего зарегистрировано 1 073 849 случаев COVID-19 в 85 регионах страны. По выздоровлению выписано из больниц 5 605 человек, общее число выписанных граждан возросло 884 305. За последние сутки официально подтверждено 150 летальных случаев от инфекции, а за все время умерли 18 785 человек.