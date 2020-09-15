В Свердловской области выявлено 124 новых случая заражения коронавирусом

В Свердловской области выявлено 124 новых случая заражения коронавирусом

Сегодня, 13:08Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
За период 14-15 сентября в Свердловской области подтверждено 124 случая коронавируса, сообщает оперштаб региона.

Всего с начала пандемии всего выявлено 27 172 заболевших жителей.

По выздоровлению из больниц выписаны 58 пациентов, общее число достигло 20 842 свердловчан.

Официально подтверждена смерть 10 пациентов, всего в регионе от инфекции умерли 534 человека.

В России за последние сутки заболели коронавирусом 5 529 жителей в 84 регионах, всего зарегистрировано 1 073 849 случаев COVID-19 в 85 регионах страны. По выздоровлению выписано из больниц 5 605 человек, общее число выписанных граждан возросло 884 305. За последние сутки официально подтверждено 150 летальных случаев от инфекции, а за все время умерли 18 785 человек.

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