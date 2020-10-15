Решается вопрос о передаче «скорой» частным организациям в Нижнем Тагиле

Решается вопрос о передаче «скорой» частным организациям в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:35Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
На сайте госзакупок появился запрос от Нижнетагильской станции скорой помощи на котировки по оказанию услуг перевозки пациентов, пишет АН «Между строк».

Согласно запросу, на следующий год подрядчик, взявший под контроль медицинские перевозки, обязуется предоставить услугу в объеме более 240 тысяч машино-часов. Спецавтомобиль должен предоставляться вместе с водителем.

В пресс-службе минздрава Свердловской области сообщили, что окончательное решение еще не принято, но остро стоит вопрос о замене автопарка, а если передать его частным компаниям, то и машины будут приобретаться за их счет. Рассматриваются варианты предоставления только автомобилей, без водителей.

Напомним, летом в Екатеринбурге по подобной схеме было предоставлено 12 автомобилей «скорой». В общей сложности в столице Урала по аутсорсингу медикам предоставлена 31 единица техники. Транспортные средства оборудованы по последнему слову техники.

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