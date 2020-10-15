Решается вопрос о передаче «скорой» частным организациям в Нижнем Тагиле

Согласно запросу, на следующий год подрядчик, взявший под контроль медицинские перевозки, обязуется предоставить услугу в объеме более 240 тысяч машино-часов. Спецавтомобиль должен предоставляться вместе с водителем.
В пресс-службе минздрава Свердловской области сообщили, что окончательное решение еще не принято, но остро стоит вопрос о замене автопарка, а если передать его частным компаниям, то и машины будут приобретаться за их счет. Рассматриваются варианты предоставления только автомобилей, без водителей.
Напомним, летом в Екатеринбурге по подобной схеме было предоставлено 12 автомобилей «скорой». В общей сложности в столице Урала по аутсорсингу медикам предоставлена 31 единица техники. Транспортные средства оборудованы по последнему слову техники.