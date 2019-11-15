Потепление и дождь обещают синоптики тагильчанам в эти выходные
Сегодня, 12:33Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Согласно данным Гисметео, в предстоящие выходные тагильчан ждут потепление и небольшой дождь.
Сюжеты: Нижний Тагил
В субботу, 16 ноября, днем ожидается до 0 градусов, возможны дождь и мокрый снег. В ночные часы столбик термометра опустится до отметки -1 градус. Ветер — до 13 метров в секунду.
В воскресенье днем синоптики обещают до 0 градусов, ночью -2 градуса. Ветер — до 7 метров в секунду.
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