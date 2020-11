В Свердловской области за сутки выявили 333 случая заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 333 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб региона.

Всего с начала пандемии зафиксировали 40 671 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии находятся 425 пациентов, из них 187 — на аппаратах ИВЛ. За сутки выписали 336 человек, всего выздоровели 32 822 заболевших. С начала пандемии от коронавируса умерли 889 человек, из них семь за минувшие сутки. В России за сутки зарегистрировали 22 572 случая заражения коронавирусом, с начала пандемии — 1 925 825. Всего выздоровели 1 439 985 пациентов, 14 456 из них выписали за сутки. От инфекции с 14 по 15 ноября умерли 352 человека, с начала пандемии — 33 186 пациентов.

