В Свердловской области за сутки выявили 333 случая заболевания коронавирусом

В Свердловской области за сутки выявили 333 случая заболевания коронавирусом

Сегодня, 13:32Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
За прошедшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 333 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб региона.

Всего с начала пандемии зафиксировали 40 671 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В тяжелом состоянии находятся 425 пациентов, из них 187 — на аппаратах ИВЛ.

За сутки выписали 336 человек, всего выздоровели 32 822 заболевших.

С начала пандемии от коронавируса умерли 889 человек, из них семь за минувшие сутки.

В России за сутки зарегистрировали 22 572 случая заражения коронавирусом, с начала пандемии — 1 925 825. Всего выздоровели 1 439 985 пациентов, 14 456 из них выписали за сутки. От инфекции с 14 по 15 ноября умерли 352 человека, с начала пандемии — 33 186 пациентов.

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