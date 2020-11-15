В Свердловской области за сутки выявили 333 случая заболевания коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 22 572 случая заражения коронавирусом, с начала пандемии — 1 925 825. Всего выздоровели 1 439 985 пациентов, 14 456 из них выписали за сутки. От инфекции с 14 по 15 ноября умерли 352 человека, с начала пандемии — 33 186 пациентов.