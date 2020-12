В Свердловской области за сутки возросло количество тяжело больных коронавирусом

За сутки в Свердловской области было выявлено 384 случая заболевания COVID-19, сообщает оперштаб региона.

Количество зафиксированных случаев коронавируса в Свердловской области превысило 52 тысячи человек. Больше всего новых случаев инфицирования зарегистрировали в Екатеринбурге — 268, в Нижнем Тагиле — 18. Также коронавирус выявили у жителей Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Ирбита, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Кушвы, Новой Ляли, Полевского, Режа, Среднеуральска, Серова, Сысертского и Талицкого городских округов и других. 614 человек находятся в тяжелом состоянии. 352 из них — в отделении реанимации, из них 228 — на аппаратах искусственной вентиляции легких. С начала пандемии в Свердловской области зарегистрирован 52 141 заболевший человек. В России за сутки зафиксировали 26 689 случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 5418, Санкт-Петербурге — 3765 и Московской области — 1392. За время пандемии коронавирус был выявлен у 2 149 610 россиян. В Свердловской области количество выписанных превышает число заболевших. За сутки из больниц было выписано 387 пациентов, с начала пандемии количество выписанных составило 44 418 человек. По России за сутки выздоровели 24 813 граждан, за время пандемии — 2 149 610. Больше всего выписали в Москве — 5 307, Санкт-Петербурге — 1 886 и Московской области — 997. По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков находятся 572 290 россиян. В Свердловской области повторился самый высокий показатель по смертности за сутки. Так, в регионе от коронавируса скончалось 18 человек за сутки, всего зарегистрировано 1 248 случаев смерти. С начала пандемии в РФ зафиксировали 47 968 летальных случаев, 577 из них за сутки. Больше всего скончавшихся в Москве — 77, Санкт-Петербурге — 72 и Московской области — 35.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter