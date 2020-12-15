В Свердловской области за сутки возросло количество тяжело больных коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 26 689 случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 5418, Санкт-Петербурге — 3765 и Московской области — 1392. За время пандемии коронавирус был выявлен у 2 149 610 россиян.