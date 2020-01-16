Синоптики обещают тагильчанам небольшое похолодание в выходные
Сегодня, 09:32Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В четверг и пятницу, согласно данным Гисметео, жителей Нижнего Тагила ждут плюсовые температуры, а в выходные возможно небольшое похолодание.
Сюжеты: Нижний Тагил
16 и 17 января синоптики обещают +2 градуса днем и до -9 градусов в ночные часы. Мокрый снег, ветер — до 17 метров в секунду.
В выходные днем столбик термометра остановится на отметке -2 градуса, ночью похолодает до -11 градусов. Возможен небольшой снег. Ветер — до 14 метров в секунду.
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