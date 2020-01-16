В онкодиспансере Нижнего Тагила появились новые микроскопы с камерами

От старых они отличаются большими полями зрения, хорошим освещением и высокой разрешающей способностью. Также часть микроскопов оборудована камерами, которые делают видеозахват исследуемого материала, проводят его обработку и переносят снимок на компьютер.

Кроме того, онкодиспансер получил сканеры для обработки гистологических препаратов, которые сканируют образцы за 5-10 минут. Раньше на эту процедуру уходило более получаса.