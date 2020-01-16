В онкодиспансере Нижнего Тагила появились новые микроскопы с камерами
Сегодня, 18:30Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В онкодиспансер Нижнего Тагила в рамках национального проекта «Здоровье» поступили новые высокоточные микроскопы, сообщается на официальном сайте Свердловской области.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024, Нижний Тагил
От старых они отличаются большими полями зрения, хорошим освещением и высокой разрешающей способностью. Также часть микроскопов оборудована камерами, которые делают видеозахват исследуемого материала, проводят его обработку и переносят снимок на компьютер.
Кроме того, онкодиспансер получил сканеры для обработки гистологических препаратов, которые сканируют образцы за 5-10 минут. Раньше на эту процедуру уходило более получаса.
Помимо Нижнего Тагила новым оборудованием оснастили онкодиспансеры в Екатеринбурге и Каменске-Уральском.
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