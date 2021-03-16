160 случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки

160 случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки

Сегодня, 14:39Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Еще 160 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

Почти 300 человек с COVID-19 на Среднем Урале находятся в тяжелом состоянии в больницах

За стуки инфекция была диагностирована у 34 екатеринбуржцев. Также коронавирус выявлен у жителей Арамильского, Артемовского, Артинского, Асбестовского и Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Режа, Североуральска, Слободо-Туринского района, Сысерти, Тавдинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.

С начала пандемии в Свердловской области зарегистрировано 80 313 случаев заболевания. 298 жителей региона находятся в медучреждениях в тяжелом состоянии, 170 из них лежат в отделениях реанимации, 113 подключены к аппаратам ИВЛ.

В России за последние 24 часа зафиксировано 9 393 случая COVID-19 в 85 регионах страны. Больше всего случаев в Москве — 1 533, Санкт-Петербурге — 916 и Московской области — 565. Таким образом, общее число заболевших составило 4 409 438 россиян.

173 свердловчанина выздоровели от коронавируса за сутки

Общее число выписанных жителей региона — 73 471.

По стране с 15 по 16 марта выздоровело 10 644 пациентов. Больше всего выписанных из больниц в Москве — 1 475, Санкт-Петербурге — 1 174, а также Московской области — 499. За время пандемии от коронавируса выздоровело 4 014 220 человек.

12 жителей Свердловской области умерли от инфекции за прошедшие сутки

Всего в регионе зарегистрировано 2 553 летальных случая.

В России общее количество смертей от инфекции составило 92 937 случаев, из них за сутки подтверждено 443 летальных исходов. Больше всего россиян умерло в Москве — 57, Санкт-Петербурге — 42 и Московской области — 30.

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