160 случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки

За стуки инфекция была диагностирована у 34 екатеринбуржцев. Также коронавирус выявлен у жителей Арамильского, Артемовского, Артинского, Асбестовского и Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Режа, Североуральска, Слободо-Туринского района, Сысерти, Тавдинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.
С начала пандемии в Свердловской области зарегистрировано 80 313 случаев заболевания. 298 жителей региона находятся в медучреждениях в тяжелом состоянии, 170 из них лежат в отделениях реанимации, 113 подключены к аппаратам ИВЛ.
В России за последние 24 часа зафиксировано 9 393 случая COVID-19 в 85 регионах страны. Больше всего случаев в Москве — 1 533, Санкт-Петербурге — 916 и Московской области — 565. Таким образом, общее число заболевших составило 4 409 438 россиян.
Общее число выписанных жителей региона — 73 471.
По стране с 15 по 16 марта выздоровело 10 644 пациентов. Больше всего выписанных из больниц в Москве — 1 475, Санкт-Петербурге — 1 174, а также Московской области — 499. За время пандемии от коронавируса выздоровело 4 014 220 человек.
Всего в регионе зарегистрировано 2 553 летальных случая.
В России общее количество смертей от инфекции составило 92 937 случаев, из них за сутки подтверждено 443 летальных исходов. Больше всего россиян умерло в Москве — 57, Санкт-Петербурге — 42 и Московской области — 30.