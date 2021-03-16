160 случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки

По стране с 15 по 16 марта выздоровело 10 644 пациентов. Больше всего выписанных из больниц в Москве — 1 475, Санкт-Петербурге — 1 174, а также Московской области — 499. За время пандемии от коронавируса выздоровело 4 014 220 человек.