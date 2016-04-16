На Верхне-Выйском гидроузле Нижнего Тагила будут возведены водоочистные сооружения за 1,2 млрд рублей

Сейчас ведутся подготовительные работы, венгерской стороне были предоставлены необходимые документы. Сейчас документы изучаются их специалистами, сообщает ИА «Между строк», ссылаясь на слова начальника Управления городским хозяйством Владимира Юрченко.

Ориентировочная стоимость работ - 1,2 млрд рублей. Предполагается, что венгерская компания будет проводить эти работы в кредит.

Сейчас

TagilCity.ru напоминает о том, что первичные договорённости между Администрацией Нижнего Тагила и венгерской компанией были достигнуты ещё в сентябре прошлого года.