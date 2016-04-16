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На Верхне-Выйском гидроузле Нижнего Тагила будут возведены водоочистные сооружения за 1,2 млрд рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Верхне-Выйском гидроузле Нижнего Тагила будут возведены водоочистные сооружения за 1,2 млрд рублей

16 апреля 2016, 12:20Здоровье и экологияПавел Щербина
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