Акция «10 000 шагов к жизни» пройдёт 20 апреля в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:45Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
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В субботу, 20 апреля, в Нижнем Тагиле состоится акция «10 000 шагов к жизни», посвящённая Международному дню здоровья, передаёт пресс-служба администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Старт назначен на 10:30, участники соберутся у Нижнетагильского цирка. В 11:00 произойдёт торжественное открытие, а через 15 минут пройдёт флеш-моб «Передай сердце».
Затем с 11:30 в течение сорока минут участники совершат прогулку по набережной. В 12:10 назначено вручение памятных подарков пришедшим.
Организатором события стало нижнетагильское отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».
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