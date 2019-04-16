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Акция «10 000 шагов к жизни» пройдёт 20 апреля в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Акция «10 000 шагов к жизни» пройдёт 20 апреля в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:45Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
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