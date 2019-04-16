Весеннее тепло придет на Урал в середине мая
Сегодня, 15:46Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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По прогнозам синоптиков прохладная погода с осадками продержится на Среднем Урале до середины мая. Потепления в конце апреля будут кратковременными, сообщает Znak.
21 – 25 апреля тепло вернется, и воздух прогреется до + 15 градусов. Однако с 25 апреля вновь похолодает. В начале мая также ожидается прохладная погода с дождями. С середины мая на Урал придет устойчивое тепло.
Синоптики отмечают, что первая половина апреля на Урале оказалась теплой. Температура воздуха превысила норму на 2–4 градуса.
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