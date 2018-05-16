17 тысяч деревьев будут высажены в лесу под Нижним Тагилом

В Нижнем Тагиле 18 мая пройдет акция «Всероссийский день посадки леса - 2018». Всего на участке в 5 га планируется высадить 17 тыс. саженцев хвойных деревьев.

В Нижнем Тагиле пройдет всероссийская акция по высадке деревьев. Она состоится 18 мая. В этом году высадить деревья планируется близ села Балакино. Всего тагильчане смогут пополнить лесной фонд 17 тыс. саженцев сосны и сибирской ели, сообщает администрация города. Этот участок леса выбран потому, что там была произведена санитарная вырубка из-за урагана.





Все необходимое добровольцам выдадут на месте, от участников – защитная одежда, позволяющая работать в лесу. После посадки молодые саженцы попадут под опеку Уральской базы авиационной охраны лесов. Специалисты будут очищать участок от сорняков, чтобы саженцы смогли расти.





Техническая приемка посадок состоится через месяц.





Принять участие в мероприятии может любой тагильчанин. Для этого необходимо 18 мая в 9.00 прийти по адресу улица Лебяжинская, 10. Дополнительную информацию можно узнать по тел. 48-94-21.