Отдых в санаториях Свердловской области: оздоровление с комфортом

Одно из преимуществ санаториев Свердловской области — отсутствие акклиматизации, что делает отдых более комфортным. Кроме того, выбор санатория обуславливается различными природными факторами: сапропелевые грязи (используются в области лечения гинекологии, нервной системы, опорно-двигательного аппарата), радоновые воды (применяются для общего укрепления организма), минеральные воды (основа в лечении желудочно-кишечного тракта).

Например, такую минеральную воду используют для лечения в санатории-курорте «Нижние Серги». Лечебные свойства этой воды можно сравнить с известной «Ессентуки №17».

Курорт расположен в живописном уголке на западе Свердловской области в 93 км от Екатеринбурга. Окружен еловым лесом, который обладает известными целебными свойствами. Недалеко от курорта протекают две горные реки — Бордым и Серги. Курорт пользуется большой популярностью и в зимнее время — в лесу есть отличная трасса для лыжных прогулок.

Для разнообразия досуга отдыхающим предлагается волейбольная площадка, пляж, электоромобили, велосипеды, самокаты, конные прогулки, библиотека, экскурсии, мини-зоопарк, батут, детская площадка и многое другое.

Питание в санатории представлено по системе «шведский стол». Меню очень разнообразно: рыба, мясо, фрукты, овощи, выпечка собственного производства, различные напитки.

Выбрать нужную вам здравницу среди курортов Свердловской области поможет туроператор «Премьер-тур». Здесь легко можно подобрать путевку, отвечающую всем вашим требованиям, а также самостоятельно заказать ее и оплатить онлайн.

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