Приток врачей ожидается в Нижнем Тагиле с открытием «бережливых поликлиник»

Заместитель главы Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров, 16 мая участвовавший в открытии «бережливой детской поликлиники» на ГГМ, сообщил о перспективах модернизации остальных городских учреждений здравоохранения.

Я думаю, что у нас с вами все в будущем, и все наши поликлиники скоро будут такими заявил Валерий Суров.

Министерство здравоохранения на мероприятии представляла заместитель министра Елена Анатольевна Чадова.

Мы полагаем, что такие изменения в поликлиниках должны привести к повышению рождаемости в городе Нижний Тагил, потому что благожелательная атмосфера этому способствует отметила Чадова.

В связи с развитием программы «Бережливая поликлиника» ожидается увеличение количества врачей и повышение качества их образования. Уже сейчас пациенты отмечают преображение поликлиники и ее доступность.

Пришли с полуторагодовалым ребенком с Красного Камня, потому что только здесь есть узкие специалисты. Удивлены тому, как внешне преобразилась поликлиника. Очень удобно стало брать талоны к узким специалистам через самозапись и колл-центр поделилась впечатлением пациентка.