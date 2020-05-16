В России количество заболевших коронавирусом увеличилось на 9,2 тысяч человек

Наибольшее количество заболевших в Москве и Московской области, на третьем месте — Санкт-Петербург. Свердловская область занимает седьмое место по заболеваемости среди регионов РФ.

При этом количество выздоровевших после COVID-19 пациентов выросло в стране до 63 166 человек, за последние сутки из больниц выписано 4940 человек. Умерли от инфекции 2537 пациентов, за сутки — 119.