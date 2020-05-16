В России количество заболевших коронавирусом увеличилось на 9,2 тысяч человек
Сегодня, 12:54Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В России за сутки коронавирус диагностирован еще у 9 200 человек, общее число заболевших в стране увеличилось до 272 034 человек, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Сюжеты: Коронавирус
Наибольшее количество заболевших в Москве и Московской области, на третьем месте — Санкт-Петербург. Свердловская область занимает седьмое место по заболеваемости среди регионов РФ.
При этом количество выздоровевших после COVID-19 пациентов выросло в стране до 63 166 человек, за последние сутки из больниц выписано 4940 человек. Умерли от инфекции 2537 пациентов, за сутки — 119.
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