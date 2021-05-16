Стало известно о понижении аномальной жары в Свердловской области
Сегодня, 22:02Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru

Стало известно о понижении аномальной жары в Свердловской области

Жаркая погода продержится на территории Свердловской области еще одну неделю. Самый прохладный день прогнозируется 19 мая.

В середине предстоящей недели на севере ожидается до +17…+22, а на юге — до +25…+30. В следующие дни температура будет выше 30 градусов, пишет «Областная газета».

На следующей неделе кое-где пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, жара спадет на 5-8 градусов: ночью 18–19 мая ожидается 9-14 градусов, днем 21-26 градусов,сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Неделя начнется с +13…+20, при прояснении до +8…+11. Во второй половине дня прогнозируется потепление до +34. Также местами могут пройти кратковременные дожди и грозы. Ветер ожидается западный, северо-западный 3-8 метра в секунду, при грозах порывы до 15-17 метров в секунду.

Напомним, 17 мая на территории Свердловской области сохранится аномально-жаркая погода.

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