Стало известно о понижении аномальной жары в Свердловской области

Сегодня, 22:02Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
В середине предстоящей недели на севере ожидается до +17…+22, а на юге — до +25…+30. В следующие дни температура будет выше 30 градусов, пишет «Областная газета».
На следующей неделе кое-где пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, жара спадет на 5-8 градусов: ночью 18–19 мая ожидается 9-14 градусов, днем 21-26 градусов,сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.
Неделя начнется с +13…+20, при прояснении до +8…+11. Во второй половине дня прогнозируется потепление до +34. Также местами могут пройти кратковременные дожди и грозы. Ветер ожидается западный, северо-западный 3-8 метра в секунду, при грозах порывы до 15-17 метров в секунду.
Напомним, 17 мая на территории Свердловской области сохранится аномально-жаркая погода.