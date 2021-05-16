Стало известно о понижении аномальной жары в Свердловской области

Неделя начнется с +13…+20, при прояснении до +8…+11. Во второй половине дня прогнозируется потепление до +34. Также местами могут пройти кратковременные дожди и грозы. Ветер ожидается западный, северо-западный 3-8 метра в секунду, при грозах порывы до 15-17 метров в секунду.