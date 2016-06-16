В Свердловской области канализационные стоки попадают в реку Тура
В прокуратуру Верхотурского района обратился местный житель, который сообщил, что в реку Тура сбрасываются канализационные строки с нескольких городских улиц.
Проведенная экологами и полицией проверка показала, что стоки попадают в реку из самотечного коллектора, который идет вдоль пяти улиц Верхотурья. Над ним установлено металлическое сооружение, из-под которого сточные воды вытекают в близлежащий овраг, а затем попадают в реку.
Исследование этих стоков показало, что они опасны для рыбохозяйственного водоёма из-за сильного превышения в них загрязняющих веществ.
Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию города прекратить сброс сточных вод. 16 июня суд удовлетворил исковое требование. В законную силу решение ещё не вступило.
Недавно общественная организация «Зеленый патруль» составила экологический рейтинг регионов России. Экология Свердловской области оказалась худшей в стране.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru