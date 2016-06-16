В Свердловской области канализационные стоки попадают в реку Тура

Проведенная экологами и полицией проверка показала, что стоки попадают в реку из самотечного коллектора, который идет вдоль пяти улиц Верхотурья. Над ним установлено металлическое сооружение, из-под которого сточные воды вытекают в близлежащий овраг, а затем попадают в реку.