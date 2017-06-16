Три пенсионерки помещены под постоянное наблюдение врачей Нижнего Тагила из-за подозрения на клещевой энцефалит

Об этом журналистам TagilCity.ru рассказали в управлении Роспотребнадзора.

По состоянию на 14 июня в Нижнем Тагиле у трёх человек, обратившихся за медицинской помощью с жалобой на укус клеща, диагностировано подозрение на клещевой энцефалит. Все трое пострадавших - женщины пенсионного возраста, не имеющие прививок от энцефалита рассказала журналистам TagilCity.ru заместитель начальника Нижнетагильского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области - Ольга Котова.

Насекомые, укусившие пенсионерок - исследованы. Женщины находятся под постоянным надзором медиков, им оказывается необходимая помощь.

Две из пациенток удаляли клеща самостоятельно, но все они принесли насекомое для анализа. Во всех трёх случаях экспертиза подтвердила, что клещи являлись носителями энцефалита. Подтвердится ли этот диагноз у женщин - пока неизвестно. В любом случае, каждой из пенсионерок обеспечено наблюдение и предоставлена необходимая медицинская помощь рассказала Ольга Котова журналистам TagilCity.ru.