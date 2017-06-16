Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Три пенсионерки помещены под постоянное наблюдение врачей Нижнего Тагила из-за подозрения на клещевой энцефалит
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Три пенсионерки помещены под постоянное наблюдение врачей Нижнего Тагила из-за подозрения на клещевой энцефалит

16 июня 2017, 15:00Здоровье и экологияПавел Щербина
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?