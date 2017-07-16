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Фекалии затапливают дом в Серове: зимой там нарастал сталагмит из отходов жизнедеятельности (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Фекалии затапливают дом в Серове: зимой там нарастал сталагмит из отходов жизнедеятельности (ФОТО)

16 июля 2017, 09:30Здоровье и экология
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