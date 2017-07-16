Фекалии затапливают дом в Серове: зимой там нарастал сталагмит из отходов жизнедеятельности (ФОТО)
16 июля 2017, 09:30Здоровье и экология
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Один из домов в городе Серов стал известен по всей Свердловской области благодаря фекальному сталагмиту. В летний период ситуация только усугубилась.
Так, сейчас жильцов дома по улице Ключевая топит фекалиями. Однако найти и устранить причину происходящего пока не представляется возможным, поскольку управляющая компания поставила в подвале металлические двери с замками. Сотрудники местной водоснабжающей компании не могут туда попасть.
В настоящее время местные жители сообщают, что течь в подвале с каждым днём только увеличивается. Затопление достигает критической отметки.
Дом не ремонтировался порядка 30-ти лет: в подвале от влаги облезла штукатурка, замыкает проводка и лезут крысы, передает Ura.ru.
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Фото: Глобус-Серов
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