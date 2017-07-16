Фекалии затапливают дом в Серове: зимой там нарастал сталагмит из отходов жизнедеятельности (ФОТО)

Так, сейчас жильцов дома по улице Ключевая топит фекалиями. Однако найти и устранить причину происходящего пока не представляется возможным, поскольку управляющая компания поставила в подвале металлические двери с замками. Сотрудники местной водоснабжающей компании не могут туда попасть.