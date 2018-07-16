Смог и жара ожидаются в Нижнем Тагиле с 16 по 18 июля

Ближайшие 3 дня, с 16 по 18 июля, на территории Нижнего Тагила ожидается сухая и жаркая погода.

Согласно прогнозам синоптиков, в Нижнем Тагиле в понедельник температура воздуха будет колебаться от 22 до 26 градусов тепла, осадков не будет. Температура во вторник и в среду составит +23…+27 градусов. Небольшие осадки ожидаются 18 июля.