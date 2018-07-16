Смог и жара ожидаются в Нижнем Тагиле с 16 по 18 июля

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Дожди и грозы, по прогнозам метеорологов, покинули Нижний Тагил на ближайшие три дня. Но предупреждение о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей условиях продолжает сохраняться.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Ближайшие 3 дня, с 16 по 18 июля, на территории Нижнего Тагила ожидается сухая и жаркая погода.
Согласно прогнозам синоптиков, в Нижнем Тагиле в понедельник температура воздуха будет колебаться от 22 до 26 градусов тепла, осадков не будет. Температура во вторник и в среду составит +23…+27 градусов. Небольшие осадки ожидаются 18 июля.
При этом в регионе действует предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени. Смог над городами Свердловской области будет препятствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере. Ситуация будет сохраняться до 20:00 18 июля.
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