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Смог и жара ожидаются в Нижнем Тагиле с 16 по 18 июля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Смог и жара ожидаются в Нижнем Тагиле с 16 по 18 июля

Сегодня, 15:20Здоровье и экология
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