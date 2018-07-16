«Задыхаемся всей семьей»: тагильчане жалуются на химический запах в воздухе

Жители Нижнего Тагила жалуются на неприятный запах в воздухе. Так, несколько жалоб поступило на сайт администрации города. Редакция TagilCity.ru пообщалась с жителями разных районов и выяснила, что жителей нескольких районов в вечерние часы действительно беспокоит химический запах в воздухе.

Последние несколько дней, практически ежедневно, в районе 21 часа и далее до глубокой ночи — резкие химические запахи в воздухе в центре города. Полагаю, что выбросы. Сколько можно дышать этим?написал один из жителей города в «Городской контроль».

На ВМЗ последние несколько недель часто пахнет выбросами. В данный момент ужасный запах химический,сообщается еще в одном обращении.

Тагильчане, с которыми удалось пообщаться редакции, также рассказали о неприятном запахе.

Каждый вечер после 21:00 запах в воздухе стоит невыносимый. Пахнет как будто жженой резиной. Голова болит по вечерам,рассказала редакции жительница Выи.

Тагильчанин с Тагилстроя также сообщил о неприятном запахе и предположил, что запах химических выбросов идет с ЕВРАЗ НТМК:

По вечерам запах невыносимый, это с НТМК, как только ветер дует с комбината, так задыхаемся всей семьей.