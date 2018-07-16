«Задыхаемся всей семьей»: тагильчане жалуются на химический запах в воздухе
В Нижнем Тагиле 16 июля на сайт администрации города в рубрику «Городской контроль» поступило несколько жалоб от тагильчан. Жители города жалуются на неприятный запах в воздухе в вечерние часы.
Жители Нижнего Тагила жалуются на неприятный запах в воздухе. Так, несколько жалоб поступило на сайт администрации города. Редакция TagilCity.ru пообщалась с жителями разных районов и выяснила, что жителей нескольких районов в вечерние часы действительно беспокоит химический запах в воздухе.
Последние несколько дней, практически ежедневно, в районе 21 часа и далее до глубокой ночи — резкие химические запахи в воздухе в центре города. Полагаю, что выбросы. Сколько можно дышать этим?написал один из жителей города в «Городской контроль».
На ВМЗ последние несколько недель часто пахнет выбросами. В данный момент ужасный запах химический,сообщается еще в одном обращении.
Тагильчане, с которыми удалось пообщаться редакции, также рассказали о неприятном запахе.
Каждый вечер после 21:00 запах в воздухе стоит невыносимый. Пахнет как будто жженой резиной. Голова болит по вечерам,рассказала редакции жительница Выи.
Тагильчанин с Тагилстроя также сообщил о неприятном запахе и предположил, что запах химических выбросов идет с ЕВРАЗ НТМК:
По вечерам запах невыносимый, это с НТМК, как только ветер дует с комбината, так задыхаемся всей семьей.
Тем временем, МЧС Свердловской области сообщает об НМУ, затрудняющих рассеивание вредных примесей в воздухе, что подтверждает слова тагильчан о неприятном запахе.