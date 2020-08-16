В Нижнем Тагиле в начале недели синоптики обещают пасмурную погоду и дожди с грозами

В Нижнем Тагиле в начале недели синоптики обещают пасмурную погоду и дожди с грозами

Сегодня, 12:45Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Нижнем Тагиле в начале недели синоптики обещают дожди с грозами, пасмурную погоду, а также похолодание до +10 градусов, сообщает Гисметео.

В понедельник, 17 августа, температура воздуха составит от +10 до +17 градусов. Утром ожидаются небольшие дожди, а к вечеру прибавятся еще и грозы. Порывы ветра во второй половине дня будут доходить до 11 метров в секунду.

Во вторник, 18 августа, температура воздуха не будет превышать +16 градусов. С 11.00 ожидаются дожди с грозами. Порывы ветра будут достигать восьми метров в секунду.

В среду, 19 августа, в течение дня ожидаются небольшие дожди, а порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду. Температура воздуха при этом составит от +12 до +15 градусов.

Кроме того, в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. По данным МЧС 16 и 17 августа местами в регионе ожидаются сильные дожди.

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