За 15-16 сентября в Нижнем Тагиле подтверждено 10 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 1708 жителей города. В Свердловской области выявлено 127 новых случая. Всего с начала пандемии подтверждено 27 299. За прошедшие сутки выписали из больниц 60 человек, общее число выздоровевших свердловчан достигло 20 902. Официально подтверждены четыре летальных случая, за все время на Урале умерли от коронавируса 537 человек.

