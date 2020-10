В России за прошедшие сутки зарегистрировано 15 150 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны, сообщает оперштаб.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1 369 313 случая заболевания. Число выздоровевших пациентов возросло до 1 056 582, из них 8 485 человек выписали за прошедшие сутки. Больше всего заболевших выписали в Москве, а именно 1 803 человека. За последние сутки подтверждено 232 летальных случая от коронавируса, за все время пандемии умерли 23 723 россиян.

