Ученые назвали опасные для жизни профессии

Международная группа специалистов при университете Гуанчжоу на протяжении 17 лет проводила исследование, направленное на установление связи между продолжительностью жизни и профессией, которой занимается человек .

Проанализировав данные 140 тысяч добровольцев, ученые установили, что переживания, которые человек испытывает во время рабочего дня, в будущем может стать причиной инсульта. У женщин вероятность такого развития событий достигала 33%, а у мужчин – 22%. На продолжительность жизни также влияет плохой распорядок питания, систематическое употребление алкоголя, курение – ведь все это является следствием стресса, связанного с профессиональной деятельностью. Кроме того, сидячий образ жизни и отсутствие физических нагрузок также не приносят ничего положительного для здоровья сотрудника.