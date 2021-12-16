Почти 97% выбросов парниковых газов холдинга ЕВРАЗ приходится на Россию

Почти 97% выбросов парниковых газов холдинга ЕВРАЗ приходится на Россию
Почти 97% выбросов парниковых газов холдинга ЕВРАЗ приходится на Россию
Сегодня, 15:20Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Промышленный холдинг ЕВРАЗ, куда входит Нижнетагильский металлургический комбинат, выбрасывает 96,5% или 38,2 млн тонн парниковых газов в России. При этом предприятия холдинга есть не только на территории РФ, но и в Казахстане, Северной Америке и Чехии. Однако в этих странах выбросы ПГ составляют менее 3,3%.

Всего в России от предприятий ЕВРАЗа в воздух попадает 27,1 млн тонн углекислого газа, 10,9 млн тонн — метана и 60,6 тысячи тонн — оксида азота. Такие данные приведены в отчете холдинга за 2019 год. Более свежих данных в открытом доступе нет.

68% выбросов парниковых газов от ЕВРАЗа в РФ генерирует стальной сегмент холдинга, куда в числе прочих входит НТМК. 29% ПГ идут от угольной промышленности ЕВРАЗа.

В Нижнем Тагиле большую часть парниковых газов — 46 из 48 тысяч тонн в год — выбрасывает Нижнетагильский металлургический комбинат. Из них 43,5 тысячи тонн — углекислого газа, 2,5 тысячи тонн — оксида азота и 82 килограмма — метана.

Именно промышленные и добывающие предприятия являются главным источником парниковых газов, которые усугубляют парниковый эффект и нагревают поверхность Земли. Согласно выводам ученых, с конца 19-го века средняя температура на Земле выросла на 1,1 градуса и продолжает повышаться. Это может привести к повышению уровня океана из-за таяния ледников, разрушительным ураганам, опустыниванию и деградации почвы, а также к миграции людей и животных.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила ввести более 400 квот для предприятий в городах, где особенно остро стоит вопрос с качеством воздуха. А от бизнеса в свою очередь ожидается более 500 млрд рублей в качестве вложений в снижение выбросов парниковых газов в атмосферу. Это может коснуться и главного загрязнителя Нижнего Тагила ЕВРАЗ НТМК.

Однако пока один из владельцев ЕВРАЗа Роман Абрамович лишь обогащается за счет здоровья тагильчан и нанесения вреда планете, скупая, например, шикарные яхты. Ведь большая часть продукции ЕВРАЗа поставляется в Европу, а Нижний Тагил холдинг держит за условную колонию с грязным производством. При этом траты ЕВРАЗа на улучшение экологии в городе остаются «копеечными» по сравнению с его доходами.

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ЭксклюзивЭкология
выбросыЕВРАЗ НТМКпарниковые газыНижний Тагил
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