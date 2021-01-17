Стадион, школа и двор: объезд с замерами воздуха на Старателе в Нижнем Тагиле

Первым местом замеров стал центральный район Старателя. Там находятся церковь, гостиница и стадион с катком. Все показатели прибора остались по нулям.
Следующие замеры прошли возле школы № 25. Там также прибор не зафиксировал наличие ни одного из пяти загрязняющих веществ.
В одном из дворов на улице Каспийская и на выезде из поселка на остановке общественного транспорта значения прибора тоже остались нулевыми.
Таким образом ни в одном из четырех мест в поселке газоанализатор не показал содержание в воздухе пяти загрязнителей. Замеры проходили при температуре воздуха -11 градусов, западном ветре со скоростью четыре метра в секунду и низкой облачности.
Напомним, в этот же день ранее в районе ж/д вокзала в Нижнем Тагиле газоанализатор зафиксировал превышение разовой ПДК диоксида азота в 4,5 раза.